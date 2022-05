Dans une usine de la SARL Paloma Vietnam dans la ville de Hai Phong. Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam prête toujours attention et attache de l'importance à l'amélioration du climat d'investissement et à la création de conditions favorables pour que les entreprises étrangères puissent faire des affaires à long terme au Vietnam.



C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique donnée le 26 mai à l’après-midi.



Le Thi Thu Hang a réaffirmé que le Vietnam considère les investissements étrangers comme l'une des ressources particulièrement importantes, un moteur du développement économique, de la promotion de la coopération internationale et de la participation aux chaînes de valeur mondiales.



Selon elle, afin de promouvoir la production et les affaires, la reprise et le développement économique après la pandémie, le gouvernement vietnamien a pris de nombreuses solutions synchrones et drastiques en matière de réforme administrative et d’amélioration du climat d’investissement, contribuant à renforcer la confiance et inciter les entreprises étrangères à venir investir au Vietnam.



Dans les temps à venir, le Vietnam continuera de se concentrer sur la mise en œuvre de mesures visant à améliorer la qualité des infrastructures et des ressources humaines. Parallèlement, de politiques supplémentaires seront prises pour attirer des capitaux étrangers de qualité, encourager les investisseurs étrangers à augmenter leurs investissements dans les domaines adaptés aux orientations de développement du pays, en privilégiant les projets utilisant des technologies avancées, ayant une gestion moderne et une haute valeur ajoutée... -VNA