Dans une usine dans la province de Dong Nai (Sud). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - "Le gouvernement vietnamien écoute, partage et crée toujours toutes les conditions possibles pour aider les entreprises et les investisseurs étrangers à surmonter les difficultés, créer une nouvelle normalité, rétablir les activités de production et d’affaires dès que possible, selon la devise de ne pas perturber les chaînes de production et d'approvisionnement, d'assurer une circulation fluide des marchandises à travers le pays, de demander aux localités de ne pas émettre davantage de réglementations et de supprimer les réglementations inappropriées”.



C’est ce qu’a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, en réponse à une question d'un journaliste de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les politiques de soutien aux entreprises vietnamiennes et aux investisseurs étrangers à l’heure actuelle.



Lors de la conférence de presse périodique donnée le 21 octobre par visioconférence, la porte-parole Le Thi Thu Hang a indiqué que l’épidémie de COVID-19 au Vietnam était progressivement contrôlée et que le pays passait progressivement à une nouvelle normalité.



Selon elle, le gouvernement prend de nombreuses solutions drastiques pour contrôler et contenir l'épidémie, met en place un groupe de travail spécial pour résoudre les problèmes et difficultés des entreprises, et lance de nombreuses politiques pour soutenir les entreprises et coopératives dans le contexte de COVID-19.



En outre, elle a indiqué qu’au 20 septembre, le Vietnam avait drainé 22,15 milliards de dollars d’investissements étrangers, soit une hausse de 4,1% par rapport à la même période de l’année dernière, dont 12,5 milliards de nouveaux capitaux ( 20,6%). Ce résultat a confirmé la confiance des investisseurs étrangers dans le climat d'investissement au Vietnam, a affirmé Le Thi Thu Hang. -VNA