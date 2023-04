Le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam coopère activement avec d'autres partenaires pour résoudre les défis dans le bassin du Mékong, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion de la fin réussite au voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister au 4e Sommet de la Commission du Mékong (MRC) à Vientiane au Laos.

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à cet événement a montré un intérêt et une détermination à promouvoir le rôle actif de Vietnam pour relever les défis et renforcer la solidarité avec les pays membres pour la gestion et l'utilisation durable des ressources en eau du Mékong, a souligné Dô Hung Viêt.

Le Sommet s'est tenu dans le contexte où le bassin était confronté à d'énormes défis en raison du double impact du changement climatique et de la surexploitation et de l'utilisation de l'eau et d'autres ressources naturelles connexes.Ces facteurs affectent directement la vie et les moyens de subsistance des populations dans tout le bassin, en particulier dans le delta du Mékong au Vietnam, a-t-il précisé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants du Laos, du Cambodge et les représentants des pays partenaires. Photo: VNA



Lors du Sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé des messages très importants, profonds et complets, affirmant le fort engagement du Vietnam à l'Accord du Mékong de1995 et appelant les pays membres à se conformer pleinement à cet accord ainsi qu'au Code concernant l'utilisation de l'eau.

Le chef du gouvernement a également souligné l'approche globale et la protection des droits et intérêts légitimes des populations du bassin.

Il a proposé des activités de coopération précises, notamment le partage de données, les recherches conjointes, la réponse au changement climatique, le développement durable du transport par voie navigable, la coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale, la construction d'une économie verte et circulaire, la connexion et le développement énergétique dans la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également appelé les partenaires à renforcer leur coopération et leur soutien à la Commission du Mékong.

Les dirigeants participants au Sommet ont affirmé leur ferme engagement à la mise en œuvre de l'Accord du Mékong de 1995 et attaché de l'importance au rôle de la Commission du Mékong, a conclu Dô Hung Viêt. -VNA