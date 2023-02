New York, 25 février (VNA) – L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 24 février deux Résolutions sur l'organisation de la Réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse à la pandémie et la Réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose , qui devraient se tenir pendant la semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre.

Lors d'une séance de travail de l'Assemblée générale de l'ONU. Photo : VNA

La réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies vise à tirer des leçons et des expériences du monde entier dans la lutte contre le COVID-19, promouvant ainsi une approche multidimensionnelle pour améliorer la prévention et la réponse aux futures pandémies.Pendant ce temps, la réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose cherchera à mobiliser la volonté politique et à renforcer les mesures visant à promouvoir la recherche scientifique, le financement et l'innovation pour mettre fin rapidement à l'épidémie mondiale de tuberculose en garantissant un accès égal aux méthodes de prévention, au diagnostic, aux soins et au traitement. .Présidant la rédaction de la résolution de l'L'Assemblée générale des Nations Unies sur la Journée internationale de la préparation aux épidémies en 2020 et proposant la résolution sur l'organisation de la réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies en 2022, le Vietnam s'est activement associé à d'autres grands pays pour diriger le processus de négociation afin de obtenir l'adoption des deux Résolutions susmentionnées.Au cours du processus de négociation, le Vietnam a souligné et protégé avec succès les contenus importants des résolutions, tels que la nécessité d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les principaux processus de santé discutés dans les forums multilatéraux pertinents, la réduction de l'écart de financement, la nécessité de renforcer la prévention et la réponse aux futures pandémies en partageant les leçons et les expériences de la lutte contre le COVID-19 ; l'importance d'assurer un accès rapide, équitable et sans entrave aux vaccins, au diagnostic, au traitement ainsi que de renforcer les systèmes de santé et la résilience pour parvenir à une couverture sanitaire universelle pour tous.Dans un proche avenir, le Vietnam continuera de s'engager activement dans la négociation des déclarations politiques des réunions susmentionnées afin de contribuer davantage aux efforts communs de la communauté internationale en matière de préparation et de réponse à la pandémie et de mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose dès que possible. - VNA