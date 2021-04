Le général de brigade Hoang Kim Phung, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les forces de maintien de la paix du Vietnam ont contribué et contribuent à faire entendre la voix du pays dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire, dont le maintien d'une paix durable dans le monde.

C'est ce qu'a affirmé le général de brigade Hoang Kim Phung, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

"Ayant traversé de nombreuses guerres pour la libération et la défense nationales, le Vietnam comprend bien les valeurs de la paix. Sa participation à des opérations de maintien de la paix en Afrique est une contribution au maintien d'une paix durable dans le monde", a déclaré Hoang Kim Phung.

Photo : VNA



Dans le domaine du maintien de la paix, le Vietnam a lancé de nombreuses initiatives reconnues et appréciées par les Nations Unies et les amis internationaux, contribuant à améliorer sa position et son prestige dans la région et dans le monde, a-t-il ajouté.

A ce jour, le Vietnam a signé neuf documents de coopération en matière de maintien de la paix avec neuf pays partenaires et deux autres avec l'ONU et l'Union européenne (UE). Depuis 2014, le Vietnam a envoyé 53 officiers et 126 médecins, agents médicaux de l'hôpital de campagne de niveau 2 à des opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Des dirigeants du ministère de la Défense et l'équipe de l'hôpital de campagne avant le départ pour le Soudan du Sud. Photo: VNA



Dans le contexte de COVID-19, les difficultés dans l’aviation ont rendu difficile un approvisionnement suffisant en fournitures médicales, les soldats vietnamiens qui ont pris des vacances ont apporté des médicaments et des fournitures médicales à leur retour au service du fonctionnement des hôpitaux de campagne.

"C'est probablement une initiative qu'aucun hôpital des Nations Unies n'a mise en œuvre dans une période aussi difficile", a indiqué le général de brigade Hoang Kim Phung.

La participation de l'armée à l'intégration en termes de défense fait preuve non seulement de sa responsabilité, mais constitue également une forme de défense précoce et de loin de la Patrie. Les opérations de maintien de la paix sont l'une des priorités du Vietnam au Conseil de sécurité de l'ONU en 2021.

Le 19 avril, en tant que président du Conseil de sécurité de l'ONU en avril 2021, le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc présidera un débat ouvert de haut niveau sur le renforcement de la coopération entre l'ONU et les organisations régionales pour promouvoir l'instauration de la confiance et du dialogue dans la prévention et le règlement des conflits. -VNA