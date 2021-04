Un débat au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam tiendra en ligne le 19 avril un débat intitulé "Le rôle des organisations régionales dans la promotion de l'instauration de la confiance et du dialogue dans la prévention des conflits", sous l’égide du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Instauration de la confiance et renforcement du dialogue

C'est la première fois que le président vietnamien préside un débat au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Le contenu du débat portera sur la coopération entre l’ONU et les organisations régionales pour instaurer la confiance et entretenir le dialogue afin de prévenir et de résoudre les conflits.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a déclaré que le Vietnam consulterait activement pour adopter la Déclaration présidentiel du Conseil de sécurité de l’ONU. La déclaration affirme l’importance de la coopération entre l’ONU, le Conseil de sécurité et les organisations régionales en matière de prévention et de règlement des conflits par des moyens pacifiques, sur la base du respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte de l’ONU.

La déclaration affirme aussi les mesures visant à instaurer la confiance et à entretenir le dialogue, - les éléments essentiels contribuant à la prévention et à la résolution des conflits; reconnaissant et soulignant le rôle important de l'ONU, des organisations régionales et les parties prenantes dans la promotion des mesures d’instaurer la confiance et d’entretenir le dialogue dans leurs régions, pour la paix, la stabilité, l’amitié, la coopération et le développement durable dans le monde.

La déclaration encourage l’ONU et la communauté internationale à soutenir le renforcement des capacités des organisations régionales en matière de prévention et de règlement des conflits, de reprise après les conflits, de maintien de la paix…

Ce sont également des questions qui attirent l’attention de la communauté internationale dans le contexte où la paix et la stabilité deviennent une tendance importante, mais les conflits et la concurrence demeurent toujours.



Le Vietnam souhaite que les organisations régionales continuent de promouvoir leur rôle, de partager la responsabilité avec l’ONU dans la prévention et le règlement des conflits dans la région.

Do Hung Viet, chef du Département des organisations internationales, ministère des Affaires étrangères, a souligné que dès l'élaboration des thèmes prioritaires pour le mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, le Vietnam s'était résolu à promouvoir le rôle des organisations régionales dans la coopération avec le Conseil de sécurité et avec l'ONU, en général.

Le fait que le président Nguyen Xuan Phuc présidera le débat onusien affirme, au plus haut niveau, la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification, de multilatéralisme, d’intégration internationale active du Vietnam dans la nouvelle période de développement du pays.



Renforcement du rôle de l'ASEAN

"Le rôle des organisations régionales dans la promotion de l'instauration de la confiance et du dialogue dans la prévention des conflits" est l'un des thèmes que le Vietnam accorde la priorité lors de sa présidence de l’ASEAN 2020.

L'ASEAN continue de jouer ce rôle important en créant des mécanismes et des forums pour accroître la confiance entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et leurs pays partenaires.

Selon Do Hung Viet, en tant que membre de l'ASEAN, le Vietnam souhaite que ce bloc ait une voix, une position et un rôle de plus en plus important dans les questions directement liées à la région et renforce sa présence en tant qu'une organisation régionale au sein de l’ONU.



À travers ce débat "Le rôle des organisations régionales dans la promotion de l'instauration de la confiance et du dialogue dans la prévention des conflits", le Vietnam contribuera à attirer l'attention de la communauté internationale et de l’ONU pour la coopération avec l'ASEAN ; à renforcer le rôle de l'ASEAN lors des forums et institutions internationaux dans les temps à venir.

Le Vietnam espère que ce sera le début d'un processus plus long, au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, face aux questions liées aux organisations régionales et au rôle des organisations régionales dans la promotion de l’instauration de la confiance et le dialogue dans la prévention des conflits, contribuant à l'effort conjoint de l'ONU pour la paix, la sécurité et le développement dans le monde. - VNA