L'ASEAN et l'Inde conviennent d'intensifier leurs efforts pour mettre pleinement et efficacement en œuvre le plan d'action d'ici la fin de l'année. Photo: Asean.org

New Delhi (VNA) - La réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Inde (SAIFMM) aura lieu les 16 et 17 juin à New Delhi. A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Inde Pham Sanh Chau a accordé une interview au reporter de l'Agence vietnamienne d'Information pour aborder les relations ASEAN-Inde en général et Vietnam-Inde en particulier.

S'inscrivant dans le cadre des activités célébrant le 30e anniversaire de l'établissement des relations de dialogue ASEAN-Inde, la SAIFMM examinera la situation de coopération et montrera la volonté commune de renforcer leurs relations, a fait savoir l'ambassadeur Pham Sanh Chau.

Selon lui, l'ASEAN établit des relations de dialogue avec plusieurs pays dont l'Inde qui est un partenaire très important. Les deux parties partagent de nombreuses similitudes en matière de questions régionales et internationales. Elles attachent une grande importance au rôle central de l'ASEAN, respectent le principe de primauté de la loi, et souhaitent construire une région de paix, de stabilité et de développement.

La visite en Inde du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (centre) en décembre 2021. Photo: VNA

En outre, les relations de coopération dans l'économie, les sciences et technologies, l'éducation, les transports, les échanges entre les peuples ont connu des évolutions remarquables.

En tant que membre actif de l'ASEAN, le Vietnam a une position relativement favorable pour relier l'Inde aux pays membres de l'ASEAN. En tant que coordinateur des relations ASEAN-Inde, le Vietnam a organisé un sommet spécial entre les dirigeants de l'Inde et de 10 pays de l'ASEAN. Avec sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie et de multilatéralisation et de diversification, le Vietnam a joué un rôle actif pour approfondir les relations ASEAN-Inde.

Par ailleurs, 2022 est une année remarquables dans les relations entre le Vietnam et l'Inde. La coopération bilatérale dans la défense ne cesse d'être renforcée. En outre, les deux parties s'attendent à porter bientôt leurs échanges commerciaux à 15 milliards de dollars. Concernant les échanges entre les peuples et le tourisme, de nouvelles lignes aériennes directes seront ouvertes, démontrant l'énorme potentiel commercial et touristique entre les deux pays. -VNA