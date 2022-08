Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La cheffe adjointe du Département de la politique commerciale multilatérale (revelant du ministère de l’Industrie et du Commerce) Pham Quynh Mai a souligné les contributions et le rôle du Vietnam dans l’édification de la Communauté économique de l’ASEAN (AEC).

Promouvoir l’édification de l’AEC est toujours l’un des premières priorités du Vietnam dans son processus d’intégration économique internationale, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse tenue le 4 août à Hanoï, en marge de la Conférence sur le travail de communication sur l’ASEAN à l'occasion de son 55e anniversaire.

En qualité que président de l'ASEAN en 2020 et président de la conférence ministérielle du Partenariat économique régional global (RCEP), le Vietnam s’est coordonné de manière active et proactive avec d'autres pays membres et partenaires de l'ASEAN pour trouver des mesures et promouvoir le consensus, conduisant à la conclusion des négociations et à la signature du RCEP le 15 novembre 2020.

Il s'agissait d'un grand effort dans le cadre de la présidence vietnamienne de l'ASEAN 2020, lequel a été bien appréciée par les pays membres et partenaires de l'ASEAN, contribuant à la promotion de la réputation du Vietnam sur les scènes régionale et internationale, a affirmé Pham Quynh Mai.

Dans l’avenir, le Vietnam continuera à considérer l'intégration de l'ASEAN comme l'une des priorités dans son processus d'intégration économique internationale, a-t-elle indiqué.

La cheffe adjointe du Département de la politique commerciale multilatérale, Pham Quynh Mai. Photo: VNA

Pour mieux profiter des politiques de l’AEC, le gouvernement vietnamien a lancé des groupes de mesures dans plusieurs domaines pour élargir les marchés d’exportation et domestique, promouvoir l’édification de marques, améliorer la qualité, la valeur ajouté des produits et la compétitivité de produits et l’environnement des affaires…..

La cheffe adjointe Pham Quynh Mai a également conseillé aux entreprises nationales de se renseigner de manière proactive sur l’ACE et les engagements de libre-échange entre le Vietnam et d’autres pays membres, d'édifier des plans d’affaires concrets pour mieux profiter des avantages apportés par l’ACE et d'améliorer leur compétitivité et leurs capacités de résilience. -VNA