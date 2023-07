L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, prend la parole. Photo: VNA



New York (VNA) - Le Vietnam déploiera plus d'efforts pour mettre en œuvre les Objectifs de Développement durable (ODD), a déclaré le 19 juillet l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, au Forum Politique de Haut Niveau pour le développement durable, placé sous les auspices du Conseil économique et social (ECOSOC).



Selon lui, la communauté internationale n'a pas encore progressé comme prévu dans la mise en œuvre des 17 ODD à mi-parcours de la mise en œuvre de l'Agenda 2030.



Par conséquent, il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses et urgentes avec la participation de plusieurs parties prenantes pour accélérer la mise en œuvre afin de pouvoir atteindre les ODD d'ici 2030, a-t-il déclaré.



Au cours de ces sept dernières années, le Vietnam a mis en œuvre son Plan d'action national pour mettre en œuvre l'Agenda 2030 et les ODD avec la participation de tous les secteurs et le principe "Ne laisser personne pour compte". Le pays a fait des progrès remarquables, notamment dans la réduction de la pauvreté, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'accès à une éducation de qualité, la couverture sanitaire universelle, la création d'emplois et l'amélioration de la couverture du système de sécurité sociale...



Cependant, il est confronté à des défis majeurs dans la mise en œuvre des ODD, tels que la réponse aux problèmes mondiaux et aux risques climatiques et environnementaux, la pression pour remplir les engagements internationaux...



Fort de son expérience, le Vietnam propose plusieurs mesures pour accélérer la mise en œuvre des ODD dans la seconde moitié de la décennie. Premièrement, les pays doivent maintenir une approche axée sur les gens, avec la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Deuxièmement, il est nécessaire de maintenir la stabilité macroéconomique et une reprise post-pandémique durable, et de mobiliser et d'utiliser efficacement les ressources financières pour le développement durable. Troisièmement, les pays doivent accorder la priorité aux investissements dans les ressources humaines, les sciences, les technologies, l'innovation et les infrastructures en tant qu'outils de mise en œuvre des ODD. Et enfin, il faut veiller à réduire l'écart des données disponibles avec 232 indicateurs mondiaux des ODD pour suivre et évaluer les progrès, a déclaré Dang Hoang Giang.



Le diplomate a affirmé que le Vietnam poursuivrait son rôle de membre responsable de la communauté internationale, en se coordonnant avec d'autres pays pour contribuer aux efforts communs dans la mise en œuvre des ODD d'ici 2030. -VNA