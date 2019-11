Hanoi (VNA) - Le Vietnam considère toujours que l’Allemagne comme un partenaire important, a déclaré mardi 12 novembre à Hanoi la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân au président du Parlement du Land de Hesse, Boris Rhein.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân et le président du Parlement du Land de Hesse, Boris Rhein. Photo: VNA

La dirigeante a déclaré que l’Assemblée nationale du Vietnam préconisait toujours le renforcement des liens entre le Vietnam et l’Allemagne, ainsi qu’entre les deux parlements.

Elle a déclaré que le Vietnam appréciait beaucoup les relations avec les États allemands, y compris la Hesse, les décrivant comme un modèle nouveau et efficace de relations de coopération qui doit être renforcé dans un proche avenir.

Louant la position et la force de l’État de Hesse, l’un des principaux pôles économiques, financiers et éducatifs en Allemagne et en Europe, elle a déclaré que les deux parties disposaient un fort potentiel de coopération pour booster plus efficacement leurs liens.

Le Vietnam se félicite des investissements de la Hesse dans les domaines correspondant aux besoins du Vietnam et aux atouts de cet État, tels que les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, le génie mécanique, l’industrie auxiliaire, la transformation des produits agricoles et la production de caoutchouc naturel, a-t-elle déclaré.



Selon Nguyên Thi Kim Ngân, l’Assemblée nationale du Vietnam a promulgué des lois visant à créer des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, y compris allemands.

À cette occasion, elle a également suggéré que le chef du parlement et les autorités de la Hesse apportent tout le soutien possible aux entreprises vietnamiennes opérant dans cet État.

Le président du Parlement du Land de Hesse, Boris Rhein a pour sa part affirmé que la Hesse tenait en haute estime la coopération directe avec le Vietnam.

Comme le Vietnam assumera l’année prochaine la présidence de l’ASEAN et l’Allemagne la présidence de l’UE, il a déclaré que les deux pays auraient des chances de faire avancer un partenariat plus étroit et plus efficace, et a exprimé l’espoir que l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam serait prochainement ratifié.

Boris Rhein a déclaré que l’Etat de Hesse organisera l’année prochaine les célébrations du 45e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne.

Il a souligné que l’Allemagne appréciait hautement les progrès de la réforme économique au Vietnam et considérait le pays comme un partenaire économique important.

Selon lui, l’Etat de Hesse voudrait continuer à soutenir l’Université Allemagne-Vietnam, car ses étudiants constitueront un pont reliant le Vietnam et l’Allemagne, ainsi que l’Etat de Hesse. Il a également exprimé le souhait de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays. – VNA