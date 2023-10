Hanoi (VNA) – Le Vietnam condamne fermement les actes de violence contre les civils, les installations humanitaires et les infrastructures essentielles, a déclaré mercredi 18 octobre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang au sujet de l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

"Le Vietnam appelle toutes les parties à cesser immédiatement le feu, à mettre fin au recours à la force, à respecter le droit international humanitaire, à reprendre les négociations et à résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies, afin de parvenir à une solution juste, satisfaisante et durable au processus de paix au Moyen-Orient et garantir la vie, la sécurité et la sûreté des populations", a-t-elle déclaré.Elle a indiqué que le Vietnam soutient et est prêt à se joindre aux efforts communs de la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et fournir une aide humanitaire aux personnes vivant dans les zones touchées par le conflit, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région et le monde. – VNA