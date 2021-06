Le Conseil de sécurité des Nations unies a organisé le 22 juin une réunion en ligne pour discuter de la situation en Afghanistan. Photo : VNA

New York (VNA) - Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a organisé le 22 juin une réunion en ligne pour discuter de la situation en Afghanistan.

Lors de la réunion, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a condamné les attaques contre les civils et les infrastructures essentielles en Afghanistan et a appelé les parties concernées à mettre fin à la violence, à respecter le droit international humanitaire et à garantir pleinement un accès humanitaire et sanitaire.

Il s'est félicité des efforts du Service de la lutte anti-mines de l'ONU et des partenaires dans l’assistance au déminage et à la sensibilisation aux dangers des mines en Afghanistan. Le représentant vietnamien a également souligné la nécessité de renforcer le traitement des défis économiques et humanitaires, notamment l'insécurité alimentaire, ainsi que l'encouragement de la participation des femmes et des jeunes à tous les aspects de la société en Afghanistan.

Le diplomate vietnamien a souligné l'importance de maintenir les acquis obtenus en Afghanistan, appelé les parties concernées à obtenir bientôt des résultats substantiels dans les négociations. De même, il a affirmé de soutenir les efforts de l’ONU, de la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA), d'autres pays, des organisations régionales et des autres partenaires internationaux dans la promotion du processus de paix dans ce pays.

La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l'Afghanistan, Deborah Lyons, a souligné que la MANUA poursuivrait ses efforts de soutenir le processus de négociation de paix, promouvoir le développement, reconstruire et régler des défis humanitaires.

Depuis le début de 2021, la situation en Afghanistan continue de s'aggraver. Selon la MANUA, le nombre de victimes civiles a augmenté de 29 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020, avec 573 morts et 1.210 blessés. L'Afghanistan est également confronté à une grave crise humanitaire avec plus de 18,4 millions de personnes touchées, soit plus d'un tiers de la population, qui ont besoin d'une aide humanitaire.-VNA