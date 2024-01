La 4e réunion du Conseil de défense et de sécurité pour le mandat 2021-2026 a eu lieu le 4 janvier à Hanoï. La réunion a été présidée par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, président de la République, président du Conseil de défense et de sécurité.

Au nom des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, le général de division Nguyen Van Nam, commandant du commandement de Hô Chi Minh-Ville et président de l'Association municipale d'amitié Vietnam-Cambodge a rendu visite le 4 janvier, et a offert des fleurs aux cadres et au personnel du Consulat général du Cambodge dans la mégapole du Sud, à l'occasion du 45ème anniversaire du renversement du régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979) au Cambodge avec l’aide opportune des soldats volontaires vietnam

Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) et président du Bureau de l’AN du Vietnam Bui Van Cuong a travaillé le 4 janvier à Hanoï avec le vice-président de l’AN du Laos, Chaleun Yiapaoher et une mission sur le travail d’élaboration de documents sur l’histoire de l’AN et les relations entre les deux organes législatifs.