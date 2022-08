Le vaccin Nano Covax est développé par la société par actions des biotechnologies Nanogen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Actuellement, le Vietnam compte désormais cinq vaccins candidats contre le COVID-19 que sont Nano Covax, Covivac, ARCT-154, HIPRA et S-268019, a annoncé le ministère de la Santé dans un récent rapport présenté au Premier ministre.

Le ministère a indiqué que quant au vaccin Nano Covax, développé par la société par actions des biotechnologies Nanogen, des essais cliniques avaient été réalisés pour l'évaluation à mi-parcours de la 3e phase. Le Conseil national d'éthique continuera à se réunir pour évaluer les résultats des essais. S'il est éligible, le Conseil proposera au ministère de la Santé d’octroyer une licence à ce vaccin.

Quant au vaccin Covivac, recherché par l'Institut des vaccins et des produits biologiques médicaux (IVAC), le Conseil national d'éthique a examiné et accepté le 20 avril dernier le plan des essais cliniques de la 3e phase de ce vaccin.

Pour le vaccin ARCT-154, le premier vaccin à ARNm fabriqué au Vietnam par la société par actions des biotechnologies VinBioCare grâce à un transfert de technologie de la société américaine Arcturus Therapeutics, l’évaluation à mi-parcours des essais cliniques des 1ère, 2e, 3ae et 3be phases a été approuvé par le Conseil national d'éthique. Le ministère de la Santé continue à collecter des documents pour délivrer la licence du vaccin ARCT-154.

Photo: VNA



Pour les deux autres vaccins HIPRA développé par la société T&T Pharma et S-268019 de la société japonaise Shionogi, des essais cliniques sont mis en œuvre selon les plans approuvés par le ministère de la Santé.

S’agissant de la distribution et de la vaccination anti-COVID-19, jusqu’au 11 août 2022, le Vietnam a reçu 253.071.094 doses de vaccins, dont près de 250 millions de doses ont été injectés.

Plus précisément, 100% de la population de 18 ans et plus ont été doublement vaccinés, 73,9% ayant reçu la troisième injection et 57,4% la quatrième. Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, 72,8% ont reçu la première injection, et 41,2% la deuxième.

La vitesse de la vaccination a de nouveau tendance à augmenter ces derniers temps. Rien qu’en juillet, le pays a administré 13,4 millions de doses de vaccin, en hausse de 2,1 millions de doses par rapport à juin dernier. -VNA