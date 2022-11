Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Malgré l'inflation et les difficultés commerciales, les exportations de café vietnamien ont enregistré une bonne croissance. Cette année, cette filière pourrait établir un chiffre d'affaires-record de 4 milliards de dollars.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, environ 1,35 million de tonnes de café vietnamien ont été exportées, atteignant près de 3,1 milliards de dollars, en hausse de 13,7% en volume et de 37,6% en valeur, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

L'Union européenne (UE) demeure le plus grand débouché de café vietnamien. Au cours des huit premiers mois de l’année, le bloc a importé près de 490.700 tonnes de café vietnamien pour une valeur de 1,1 milliard de dollars, en hausse de 27 % en volume et de plus de 54 % en valeur, représentant 39 % de la part de marché de 39 %.

Outre l’UE, les exportations de café vietnamien vers d’autres marchés ont également connu une croissance impressionnante, dont la Russie avec une hausse de 17,3%, le Royaume-Uni, 57,9%, l’Inde, 116% et le Mexique, 52 fois en rythme annuel.

Cette croissance s'explique par le fait que l'offre sur la saison 2021-2022 était inférieure à la demande. Le premier fournisseur mondial de café, le Brésil, a vu sa production de café en baisse. Pendant ce temps, le Vietnam est en passe d'entrer dans la saison de récolte 2022 - 2023 et la production de café pourrait augmenter de 10%, a prévu Phan Minh Thong, président du conseil d’administration de la compagnie par actions Phuc Sinh.

En ce qui concerne la production nationale, le rendement de café vietnamien est passé de 23,5 quintaux/ha en 2011 à 28,2 quintaux/ha en 2021 et la production, de 1,27 million de tonnes en 2020 à 1,81 million de tonnes en 2021.

Actuellement, le rendement du café vietnamien (2,8 tonnes/ha) est de 3 fois plus élevé que celui du monde (0,8 tonne/ha). -VNA