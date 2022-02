Hanoï, 16 février (VNA) - Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent toujours de l'importance à l'amitié et à la coopération traditionnelles avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a déclaré le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Le Hoai Trung.

Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Le Hoai Trung, visite l'ambassade de la République populaire démocratique de Corée à Hanoi. Photo : VNA

Lors d'une visite le 16 février à l'ambassade de la RPDC à Hanoï à l'occasion du 80e anniversaire du secrétaire général du Parti des travailleurs de la RPDC, Kim Jong- il, Le HoaiTrung a hautement apprécié les contributions du secrétaire général Kim Jong-il au développement national de la RPDC ainsi qu'aux relations bilatérales.



Il s'est réjoui du partenariat croissant entre les Partis, les États et les peuples du Vietnam et de la RPDC, proposant que l'ambassade continue de travailler en étroite collaboration avec les agences compétentes du Vietnam pour promouvoir les liens entre les deux Partis et les deux États ainsi que les échanges entre les deux peuples des deux pays, tout en organisant avec succès des activités pour célébrer des événements importants des relations bilatérales.



Pour sa part, le conseiller et chargé d'affaires de l'ambassade de la RPDC, Ri Ho Jun, s'est réjoui des développements récents dans les relations entre les deux Partis et les deux pays.



Il a exprimé sa conviction que l'amitié traditionnelle se développera davantage dans les temps à venir.- VNA