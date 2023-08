Jakarta (VNA) - Le Vietnam attache une grande importance à son partenariat stratégique avec l’Indonésie, a déclaré le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, au président indonésien Joko Widodo lors de leur rencontre lundi 7 août à Jakarta.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (à gauche) et le président indonésien Joko Widodo se serrent la main, à Jakarta, le 7 août. Photo : VNA

Le président Joko Widodo a fait l’éloge de la visite officielle en Indonésie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique (2013-2023), affirmant qu’elle a créé une dynamique pour que la coopération bilatérale se développe de manière plus intensive, extensive et substantielle.

Le partenariat stratégique a non seulement apporté des avantages aux deux pays, mais a également contribué à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région, a-t-il souligné.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, du président Vo Van Thuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh au chef de l’Etat indonésien.

Le plus haut législateur vietnamien a félicité l’Indonésie à l’occasion de son 78e Jour de l’indépendance, et a exprimé sa ferme conviction que le pays récoltera plus de réalisations dans tous les domaines et occupera un rôle et une position croissants dans le monde.

Informant le dirigeant indonésien des résultats de sa visite officielle en Indonésie et de sa participation à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44), il a déclaré que les deux législatures ont signé un accord de coopération visant à renforcer leurs relations, ainsi contribuer à favoriser et à faire avancer les relations Vietnam-Indonésie vers un nouveau sommet.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement rapide et efficace du partenariat stratégique dans des domaines clés, en particulier le commerce avec des échanges bilatéraux atteignant un record de plus de 14 milliards de dollars en 2022.

Ils sont convenus d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, et de mettre effectivement en œuvre les accords signés.

Les deux pays travailleront pour porter leur commerce bilatéral à plus de 15 milliards de dollars d’ici 2028 de manière plus équilibrée.

Les deux dirigeants ont également partagé le point de vue selon lequel les deux pays doivent continuer à maintenir les chaînes d’approvisionnement existantes et coopérer étroitement pour en former de nouvelles, stratégiques, affirmant que les deux parties ont des atouts pour renforcer leur collaboration dans la navigation et la pêche, ainsi que dans de nouveaux domaines comme la transformation numérique et la transition énergétique juste.

Le président Joko Widodo a remercié le Vietnam pour son soutien à la présidence indonésienne de l’ASEAN en 2023, et a suggéré au Vietnam de poursuivre sa coordination pour renforcer la centralité de l’ASEAN et mettre en œuvre les Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique.

A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê a transmis les invitations du secrétaire général Nguyên Phu Trong et du président Vo Van Thuong au président Joko Widodo à se rendre prochainement au Vietnam cette année. – VNA