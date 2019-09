La modèle Rianne van Rompaey à Tam Coc-Bich Dong, province de Ninh Binh. Photo: Louis Vuitton



Hanoi (VNA) – Des images de la nouvelle campagne publicitaire de Louis Vuitton, réalisée au Vietnam, ont rendu publique le 11 septembre sur les sites officiels de cette maison de mode.

Ha Long, Sapa, Ninh Binh et Hoi An constituent la toile de fond principale de toutes les images et vidéos promotionnelles de la campagne de Louis Vuitton, mettant à l'honneur ses sacs à main classiques.

La sélection de destinations vietnamiennes célèbres par Louis Vuitton pour sa campagne de promotion de produits haut de gamme, a créé une grande attraction pour le public mondial. Ainsi, la maison de mode française a indirectement transmis le message selon lequel le Vietnam est une destination idéale pour des voyages de luxe.

Avant la campagne publicitaire de Louis Vuitton, le Vietnam a été choisi comme un lieu de tournage de nombreux films internationaux, contribuant à la promotion du label touristique du Vietnam.

Il s’agit d’une méthode de promotion efficace que le Vietnam souhaite mieux exploiter, a déclaré l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, ajoutant qu’elle chercherait des marques convenables pour promouvoir l’image du Vietnam .

Selon le rapport sur l’indice de compétitivité du voyage et du tourisme (Travel and Tourism Competitiveness Index, TTCI) du Forum économique mondial (WEF) récemment publié, le Vietnam est en 63e position parmi 140 pays étudiés, soit 4 places de mieux qu’en 2017, et 5e en Asie du Sud-Est.

Les éléments remarquables qui font la compétitivité du tourisme vietnamien sont le prix (22e) et l'infrastructure pour le transport aérien (50e).

Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, entre janvier et août, environ 11,3 millions d’étrangers ont visité le Vietnam. Parmi ces touristes, la plupart sont venus d’Asie (78,1% du total), soit une augmentation de 9,9% par rapport à la même période de l’an dernier.

Le Vietnam vise cette année 17,5-18 millions de touristes étrangers, 85 millions de touristes vietnamiens et plus de 700.000 milliards de dôngs de recettes touristiques (plus de 29 milliards de dollars). -VNA