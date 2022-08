La rentrée scolaire interviendra le 5 septembre au Vietnam, et elle concernera 23 millions d’élèves et étudiants à tous les niveaux.

Primées respectivement dans les catégories Pop et Amour, Out of my league et Love birds ont valu à Iola Nguyên d’être, en 2021, demi-finaliste de l’United Kingdom songwriting contest.