Nur-Sultan (VNA) - La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tong Thi Phong a rencontré plusieurs délégués, lundi 23 septembre, en marge de la 4e Conférence des présidents des Parlements des pays Asie-Europe (MSEAP4) en cours à Nur-Sultan, capitale du Kazakhstan.

La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tong Thi Phong rencontre la a vice-présidente permanente de la Douma d’État de Russie, Olga Timofeeva. Photo : VNA



Lors de sa rencontre avec la vice-présidente permanente de la Douma d’État de Russie, Olga Timofeeva, Tong Thi Phong, a exprimé sa joie devant le renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie. Elle a proposé d’intensifier la coopération bilatérale pour mieux profiter des retombées de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique.

La dirigeante vietnamienne a souligné les accords de coopération avec le Conseil de la Fédération en novembre 2012 et la Douma d’État en mars 2013, ainsi que l’accord signé par la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, et le président de la Douma d’État, Vyacheslav Viktorovich Volodin, sur la création du comité de coopération interparlementaire en décembre 2018.



Olga Timofeeva a affirmé que les membres de la Douma d’État, quelle que soit leur appartenance politique, soutiennent le Vietnam au sein des forums multilatéraux.



S’adressant au chef de la délégation japonaise, Takeo Kawamura, la dirigeante vietnamienne a indiqué que les députés vietnamiens soutiennent la volonté du gouvernement de mettre en place un environnement des affaires le plus favorable possible aux entreprises étrangères.



Takeo Kawamura s’est dit convaincu que la coopération entre le Japon et le Vietnam continuera d’être féconde.



S’adressant au président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Heng Samrin, Tong Thi Phong a remercié les autorités cambodgiennes d’avoir soutenu l’élection du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et créé des conditions favorables à la communauté vietnamienne au Cambodge.



La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam a aussi souhaité que la construction du bâtiment, financée par le Vietnam, devant accueillir les bureaux du secrétariat et l’Assemblée nationale cambodgienne, se poursuive dans les meilleures conditions. – VNA