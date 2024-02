Hanoi (VNA) – Ces dernières années, la position du secteur vietnamien de la santé s’est de plus en plus affirmée grâce aux progrès remarquables en matière de recherche, de développement et d’application de la technologie dans de nombreux domaines.

Recherche sur la production de vaccins contre le Covid-19. Photo : VNA

Outre ses réalisations en matière de chirurgie laparoscopique et de transplantation d’organes, le Vietnam occupe également une position importante et croissante dans la liste des producteurs de vaccins dans le monde, selon les experts.Le Vietnam a continuellement mis en œuvre et perfectionné le système national de vaccination pour prévenir les épidémies dangereuses. Les statistiques du ministère de la Santé montrent qu’il existe actuellement environ 30 maladies infectieuses qui peuvent être prévenues grâce aux vaccins.Il y a plus de 60 ans, dans le contexte des difficultés provoquées par la guerre, le Vietnam a commencé à produire son premier vaccin, un vaccin oral contre la polio, car à cette époque le pays enregistrait un taux d’infection élevé par cette maladie.Depuis 1990, le taux d’enfants de moins d’un an recevant trois doses de vaccin contre la polio a été maintenu à plus de 90%, ce qui a permis au pays d’éradiquer cette maladie en 2000.Suite au vaccin contre la polio, le Vietnam a développé un vaccin oral contre le choléra, à partir d’une technologie transférée par la Suède. En 2000-2001, le Vietnam a continué à transférer gratuitement cette technologie à un institut de vaccins en République de Corée, et une entreprise indienne a alors obtenu les droits d’auteur pour produire ce vaccin pour l’exporter dans le monde entier.Le Vietnam a par la suite produit de nombreux types de vaccins, tels que le vaccin contre l’hépatite B à partir du plasma humain, le vaccin contre l’encéphalite japonaise et le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.En 2005, le Vietnam a produit et exporté un premier million de doses de vaccin contre l’encéphalite japonaise vers l’Inde et le vaccin vietnamien a désormais été expédié vers d’autres pays tels que le Timor-Leste, la République de Corée et le Myanmar.Depuis 2015, le Vietnam est l’un de près de 40 pays à recevoir le certificat de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour leurs autorités réglementaires nationales (ARN), reconnaissant leur éligibilité à exporter des vaccins à destination d’autres pays.Un an plus tard, le Vietnam a marqué une étape importante sur la carte mondiale des vaccins en produisant son propre vaccin combiné rougeole-rubéole (MR) de haute qualité en utilisant la technologie japonaise. À cette époque, le Vietnam était l’un des 25 pays au monde et le quatrième en Asie à pouvoir produire le vaccin MR après le Japon, l’Inde et la Chine. Depuis avril 2018, ce vaccin est utilisé à l’échelle nationale chez les enfants à partir de 18 mois dans le cadre du programme élargi de vaccination.L’année 2018 a marqué la prochaine réalisation majeure du secteur de la santé vietnamien avec la production réussie d’un vaccin 3-en-1 contre la grippe saisonnière (A/H1N1/09, A/H3N2 et B) et d’un vaccin pré-pandémique contre la grippe A/H5N1.L’une des réalisations exceptionnelles du secteur en 2023 a été l’exportation réussie par le Centre de recherche et de production de vaccins et de produits biologiques (Polyvac) du ministère de la Santé d’un million de doses de vaccin contre la rougeole MVVac vers l’Inde. La technologie de production de ce vaccin avait été transférée du Japon et est utilisée dans le programme national élargi de vaccination au Vietnam depuis 2009.En février 2024, le Vietnam disposait d’un vaccin de nouvelle génération pour prévenir la méningite causée par Neisseria meningitidis B.En outre, le Vietnam a également participé à la production et à l’exportation de vaccins pour animaux. En 2022, elle a été le premier pays à réussir ses recherches et à produire un vaccin pour prévenir la peste porcine africaine. En 2023, elle a officiellement exporté le vaccin contre la peste porcine africaine AVAC ASF LIVE vers cinq pays, à savoir l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie, le Myanmar et l’Inde.Selon la ministre de la Santé Dào Hông Lan, le Vietnam a tiré le meilleur parti des technologies de pointe pour produire des vaccins destinés à prévenir les maladies humaines, assurant la production de 11 des 12 types de vaccins destinés au programme national élargi de vaccination.Dans un discours prononcé le 12 octobre 2023 à la Conférence scientifique nationale 2023 sur la recherche et les applications médicales organisée par l’Association médicale générale du Vietnam, elle a souligné que des études exceptionnelles sur la production et les tests de vaccins ont fait du Vietnam un pays fort dans la production de vaccins.Le Vietnam a éliminé le tétanos néonatal en 2005 et progresse vers les objectifs d’élimination de la rougeole et de réduction du taux d’infection par l’hépatite B chez les enfants de moins de 5 ans à 1 % dans un avenir proche. – VNA