Hanoï (VNA) – Une fois opérationnel, le Pavillon national du Vietnam sur la plateforme de commerce électronique chinoise JD.com aidera les produits vietnamiens à être distribués directement aux consommateurs en Chine.



Ce premier pavillon vietnamien sur une plateforme internationale d’e-commerce permettra aux entreprises vietnamiennes de fournir directement leurs produits à des clients grâce à l’e-commerce transfrontalier, a déclaré Dang Hoang Hai, chef de l’Agence de l’e-commerce et de l’économie numérique du Vietnam relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, lors d’un point presse donné le 30 novembre à Hanoï.



Avec le soutien de JD.com et de partenaires, les produits vietnamiens seront distribués sur le marché chinois via un canal officiel et prestigieux, a-t-il affirmé.

Signature d'un accord de coopération pour favoriser les exportations vietnamiennes via le Pavillon national du Vietnam. Photo: VNA



Le secteur de l’e-commerce du Vietnam a connu en 2020 un chiffre d’affaires de 11,8 milliards de dollars, faisant du pays le seul d'Asie du Sud-Est à enregistrer une croissance à deux chiffres (+18%) de ce secteur, selon le Livre blanc 2021 sur l’e-commerce du Vietnam.

Les revenus mondiaux des activités de l’e-commerce entre les entreprises et les consommateurs (B2C) devraient atteindre 2,88 billions de dollars en 2023. L’e-commerce transfrontalier sera un outil efficace pour les entreprises désireuses d'élargir leurs débouchés. -VNA