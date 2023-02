Une rencontre entre les entreprises vietnamiennes et chinoises dans le cadre de la 12e CAEXPO. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam aura plus de 200 stands à la 20e Foire Chine-ASEAN (CAEXPO), le plus grand nombre de stands du pays jamais vu lors de cet événement annuel.

La CAEXPO, organisée pour la première fois en 2004, joue un rôle très important car elle permet au Vietnam de faire la promotion des marques de produits sur le marché du Sud de la Chine et d’augmenter ses exportations vers son grand voisin, a déclaré Vu Ba Phu, chef du Département de promotion du commerce (VIETRADE) du ministère de l’Industrie et du Commerce, lors d’un point presse donné mardi 21 février à Hanoï.

La 20e CAEXPO aura lieu du 16 au 19 septembre dans la ville de Nanning, province chinoise du Guangxi, après trois ans d’être organisée en ligne en raison de la pandémie de COVID-19.

Couvrant 122.000 m², la foire comprendra six zones principales présentant des produits des pays de l’ASEAN et de la Chine, des villes exemplaires, la coopération en matière d’investissement et agricole, de nouvelles technologies et des services commerciaux.

En outre, une centaine d’événements de promotion des investissements et du commerce, ainsi que des conférences et des séminaires des 10 pays de l’ASEAN et d’autres seront également organisés.

Cette année, la foire marque le 20e anniversaire du partenariat stratégique Chine-ASEAN et de la CAEXPO, selon le secrétaire général de la CAEXPO, Wei Zhaohui.

Le Hoang Tai, directeur adjoint de VIETRADE, a déclaré que le 20e CAEXPO serait un grand rendez-vous pour les entreprises de l’ASEAN et chinoises ainsi que pour d’autres dans le monde, qui renforcera leur confiance dans la reprise et le développement de la coopération commerciale et de l’investissement.

VIETRADE se coordonnera avec d’autres agences vietnamiennes pour participer activement à la foire et créer les meilleures conditions pour que les entreprises vietnamiennes participantes puissent obtenir les résultats les plus fructueux, a-t-il souligné.

Actuellement, le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN, et le 6e dans le monde. -VNA