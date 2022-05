Séminaire international des amis de la Révolution algérienne Photo: APS

Alger (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyên Thành Vinh, a assisté au séminaire international des amis de la Révolution algérienne qui s'est ouvert le 17 mai dans la capitale Alger.



Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a présidé l'ouverture des travaux du séminaire international des amis de la Révolution algérienne, organisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.



Placé sous le thème "La Révolution algérienne, source de rayonnement des valeurs humaines, pont d’amitié entre les nations", le séminaire a réuni des centaines de délégués qui sont membres du gouvernement algérien, personnalités historiques et politiques.



Ce séminaire placé sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.



Les participants se sont penchés sur plusieurs thèmes relatifs aux valeurs humaines, aux chartes de la Révolution algérienne et son rôle dans le raffermissement des relations avec les nations du monde, au soutien des amis de la Révolution à la lutte du peuple algérien.



En tant que l'un des premiers pays à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne (26 septembre 1958), quatre ans avant que ce pays d'Afrique du Nord n'obtienne réellement son indépendance, le Vietnam est l'un des pays amis internationaux invités par l'Algérie à participer à l'événement.



Le séminaire vise à diffuser les valeurs humaines de la Révolution de Novembre, à exprimer la reconnaissance et la gratitude aux amis qui étaient aux côtés de la cause algérienne ainsi qu’à préserver l'héritage de la Révolution dans le monde. -VNA