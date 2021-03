La 24e édition du Salon international de l'ingénierie et de la technologie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Des entreprises vietnamiennes présentent leurs produits lors de la 24e édition du Salon international de l'ingénierie et de la technologie (IETF 2021) qui a lieu du 25 février au 24 mars en Inde.

Le pavillon d’exposition en ligne organisé par l’ambassade du Vietnam en Inde réunit, entre autres, la compagnie par actions des ampoules électriques et thermos de Rang Dông (Ralaco), la société mécanique automobile Thaco Chu La, le groupe Son Ha. Le marché indien contribue environ 30% du chiffre d’affaires à l’exportation du groupe Son Ha.

Outre les pavillons des entreprises et de grands groupes indiens dans les domaines de technologies et d’équipements, le salon IETF 2021 attire également la participation des entreprises venues des Pays-Bas, de l’Allemagne, de Romanie, de Bulgarie, de République de Corée, de Malaisie et du Vietnam.

Organisé pour la première fois en 1975 par la Confédération de l'industrie indienne (CII), l’événement bisannuel met l’accent sur l'industrie de l'ingénierie, des technologies, des machines et des équipements électriques, électroniques.

L’IETF 2021 se focalise sur la présentation des machines, équipements et technologies avancées dans le contrôle de l'environnement et de la pollution, les solutions logistiques modernes, le métal et la métallurgie, l'immobilier et la technologie du bâtiment, l'automatisation, l'impression 3D, entre autres.

Dans le cadre de l’événement, auront lieu des expositions sur l'intelligence artificielle, la santé et les technologies médicales, les solutions de mobilité et les technologies de jeu. -VNA