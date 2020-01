Affiche de l'événement. Photo: Internet

New Delhi (VNA) – Une délégation de 40 entreprises vietnamiennes participe au Salon international de l'électricité et de l'électronique industrielle Elecrama 2020, qui a eu lieu du 18 au 22 janvier dans l'Etat indien d'Uttar Pradesh.

Le salon Elecrama, organisé tous les deux ans, est un événement important du secteur de l’électricité en Inde. Sur une superficie totale de 80.000 m2, l’édition de cette année réunit plus de 1.200 entreprises, organes et organisations venus de plus de 60 pays et territoires exposant des produits, machines, équipements, solutions techniques et services dans les domaines de l'électricité, de l'électronique industrielle et des énergies nouvelles et renouvelables.

Dans le cadre du salon, se déroule une exposition de produits et solutions technologiques, de nombreux forums, conférences, et colloques sur l'électricité et l'électronique industrielle.

Elecrama 2020 est une occasion pour les producteurs, les distributeurs et les clients de présenter leurs produits et services, de se rencontrer et d’échanger leurs connaissances. -VNA