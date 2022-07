Photo : VNA

Berlin (VNA) - Douze entreprises vietnamiennes exposent leurs produits à la foire bio de Nuremberg, le plus grand salon professionnel des produits bio au monde, qui se déroulent du 26 au 29 juillet dans la ville de Nuremberg, en Allemagne.

Le bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en Allemagne a collaboré avec le consulat général du Vietnam à Francfort pour soutenir l'Association d'agriculture biologique du Vietnam et ces 12 entreprises vietnamiennes pour participer à la foire.

Ces entreprises apportent à la foire des produits transformés à base de thé, d'herbes médicinales et d'épices (poivre, cannelle, anis, gingembre, curcuma, piment, riz, noix de cajou ...). Les produits ont tous répondu à des normes biologiques internationales.

Le 27 juillet, un programme d’échanges commerciaux entre des entreprises vietnamiennes et allemandes a eu lieu au stand des produits biologiques du Vietnam. Les entreprises ont partagé des informations sur le marché, le potentiel et les tendances de consommation des Allemands, en particulier et de l'Union européenne (UE), en général.

Lors du programme, la société allemande Life Natura a signé deux contrats d’achat des pailles en bambou avec la compagnie vietnamienne de Tien Duc JSC. La société Vinasamex a obtenu une commande de 3 conteneurs d'anis étoilé (environ 320.000 dollars), l'entreprise de thé Ecolink, une commande d'une valeur de 90.000 dollars, la société de riz biologique Bao Minh, un contrat d’achat de 2.000 tonnes en 2022.

La foire bio de Nuremberg réunit près de 2.300 exposants internationaux qui proposent des idées, des tendances et des innovations liées à l'alimentation bio.

Le Vietnam a participé à cette foire pour la première fois en 2018.-VNA