Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, au forum politique de haut niveau pour le développement durable , le 14 juillet à New York. Photo: VNA

New York (VNA) - Le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a présenté l’examen national volontaire (ENV) des objectifs de développement durable (ODD) du Vietnam pour 2023 lors du forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN) tenu le 14 juillet à New York.



Le ministre Nguyen Chi Dung a souligné que le processus de préparation du deuxième ENV du Vietnam a été mené en 10 étapes pour mobiliser la participation de toutes les parties concernées depuis le début et assurer la vitrine de leurs rôles et de leurs voix.

L'objectif du deuxième ENV est de partager les progrès de la mise en œuvre des ODD, des changements et des avancées importants par rapport au premier ENV, des difficultés et des défis posés et les orientations importantes pour favoriser la mise en œuvre des ODD dans les temps à venir.

Selon lui, au cours des cinq dernières années, l'ensemble du système politique et de la société du Vietnam ont fait de grands efforts pour mettre en œuvre les ODD avec la devise "Ne laisser personne de côté" et ont obtenu certaines réalisations dans le processus.

Il a mis en évidence six solutions pour que le Vietnam puisse mettre en œuvre avec succès ces objectifs dans la moitié restante du voyage, à savoir placer les personnes au centre de toutes les décisions, améliorer la qualité des ressources humaines, renforcer la gestion et l'utilisation efficace des ressources, protéger l'environnement, mobiliser et utiliser efficacement les ressources financières pour le travail, et améliorer encore la disponibilité des données pour servir le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des ODD.





Le forum politique de haut niveau pour le développement durable. Photo: VNA

L'intervention du Vietnam à l'ONU a attiré l'attention de la part de nombreux pays, organisations internationales et organisations non gouvernementales. Les participants ont proposé au Vietnam de partager ses expériences sur les questions liées à la transformation énergétique, le rôle des organisations sociales, les changements de politiques, les données utilisées pour l'ENV, les efforts pour ne laisser personne de côté dans la mise en œuvre des ODD au Vietnam.

Le ministre Nguyen Chi Dung a profité de l'occasion pour souligner l'engagement du Vietnam à continuer à jouer son rôle de membre responsable de la communauté internationale et à contribuer activement aux efforts conjoints afin qu'aucun individu ou nation ne soit laissé pour compte dans ce processus.

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 a été adopté par les États membres de l'ONU en septembre 2015, avec un accent sur 17 ODD. L'ENV est considéré comme un mécanisme de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de l'agenda et des ODD à l'échelle mondiale. Le Vietnam a développé et présenté pour la première fois son ENV en 2018.- VNA