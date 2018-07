Nguyen Duc Loi, directeur général de l’Agence vietnamienne d’information lors de la 24e réunion annuelle du Forum de Sao Paulo à La Havane. Photo: VNA

La Havane (VNA) – La 24e réunion annuelle du Forum de Sao Paulo portant sur la solidarité des partis de gauche et des mouvements progressistes d'Amérique latine et des Caraïbes s’est ouverte le 5 juillet à La Havane à Cuba.

Une délégation du Parti Communiste du Vietnam, conduite par Nguyen Duc Loi, membre de son Comité central, directeur général de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) participe à cet événement qui a lieu du 15 au 17 juillet. La réunion, qui est organisée pour la troisième fois à Cuba après les éditions de 1993 et 2001, regroupe 430 délégués venus de l’Amérique latine, des Caraïbes, de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique.

Prenant la parole lors de l’ouverture, le secrétaire exécutif du forum, Mme Monica Valente, a souligné la confiance en la victoire des partis de gauche et des mouvements progressistes ainsi que l’importance des dialogues et du consensus dans les nouveaux combats contre les forces hostiles aux gouvernements progressistes.

Le président de la Commission des relations extérieures du Parti communiste de Cuba, Jose Ramon Balaguer, a affirmé que la solidarité était la condition fondamentale et la ligne essentielle pour mener les partis de gauche et les mouvements progressistes à la victoire.

La 24e réunion annuelle du Forum de Sao Paulo devrait traiter de différents sujets avec la participation des députés, des femmes, des jeunes et protester contre les actes hostiles envers les gouvernements progressistes, notamment ceux du Venezuela et du Nicaragua.

Le Forum de Sao Paulo a tenu sa première réunion en 1990 et devient un espace de dialogue et d'action commune. Il réunit 100 partis de gauche, organisations et des mouvements progressistes.

En marge de ce forum, le chef de la VNA, Nguyen Duc Loi, a rencontré le président de la Commission des relations extérieures du Parti communiste de Cuba, Jose Ramon Balaguer. Les deux parties ont discuté des questions régionales et internationales et des activités visant à resserrer la coopération bilatérale. -VNA