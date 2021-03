Des participants du 7e Dialogue de Berlin sur la transition énergétique tenu le 16 mars. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, a participé le 16 mars au 7e Dialogue de Berlin sur la transition énergétique (BETD) qui s'est déroulé par visioconférence.

Cet événement a vu la participation de nombreux politiciens, décideurs politiques ainsi que d’experts de plus de 50 pays et territoires.

Le vice-ministre vietnamien a partagé la feuille de route approuvée par le Vietnam sur l'établissement des marchés de l'électricité et de l'énergie pour un développement énergétique durable et efficace. Il a souligné l'importance de l'expansion des énergies renouvelables pour alimenter le système électrique national, ainsi que l'importance des technologies modernes pour répondre aux exigences concernant la distribution d’électricité, l'exploitation et la gestion du système.

Dans son discours, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné que l'Europe voulait devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Et en décembre dernier, les dirigeants des 27 Etats membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord pour réduire d’au moins 55 % leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, par rapport au niveau de 1990.

Au cours du dialogue de deux jours, les délégués doivent discuter d'une stratégie de restructuration du système énergétique mondial pour promouvoir la transition énergétique.

A cette occasion, des responsables allemands, américains, canadiens, italiens et européens compte discuter de la possibilité d'une coopération transatlantique dans les politiques de transition énergétique.

Le BETD, organisé annuellement depuis 2015 par les ministères allemands des Affaires étrangères, de l'Économie et de l'Énergie, vise à promouvoir le développement des énergies propres ainsi que l'efficience énergétique dans le monde entier. -VNA