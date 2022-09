Photo: diendandoanhnghiep.vn

Hanoï (VNA) – Le Vietnam se classe au 63e rang parmi les 113 économies dans le monde dotées des meilleurs environnements numériques et systèmes de soutien aux start-ups.

Selon le rapport Asian Developement Outlook 2022 (ADO 2022), récemment publié par la Banque asiatique de développement (BAD), Singapore est en tête du classement, suivi par les Etats-Unis et la Suède.

Les startups numériques ont aidé les économies à survivre à la pandémie de COVID-19. En même temps, elles pourraient devenir un moteur clé de la croissance et de l'innovation mondiales dans la période post-pandémique, a déclaré l'économiste en chef de la BAD, Albert Park.

Il est nécessaire de créer un environnement favorable grâce à des politiques prioritaires. Bien que l'environnement asiatique pour les startups numériques ait fait des progrès significatifs ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire, a-t-il souligné.

L'indice mondial des startups numériques se base sur huit indicateurs: la culture, les institutions, les conditions du marché, l'infrastructure, le capital humain, la connaissance, la finance et les réseaux.

En plus d'investir dans les infrastructures numériques telles que les réseaux à large bande, les gouvernements doivent promouvoir la stabilité politique, des systèmes juridiques fiables, des marchés ouverts et concurrentiels et des droits de propriété solides. -VNA