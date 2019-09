Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung (au milieu) au 5ème Forum économique oriental à Vladivostok. Photo: VNA



Moscou (VNA) - La politique « Regard vers l'Est » (Look East policy) de la Russie, en tant que puissance économique eurasienne, est conforme aux intérêts des pays de la région, dont le Vietnam, a déclaré le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung.

Lors d’un débat intitulé « Le miroir asiatique: le pivot oriental aux yeux de partenaires asiatiques », organisé dans le cadre du 5e Forum économique oriental à Vladivostok, en Russie, le vice-ministre vietnamien a déclaré que cette politique, qui visait à promouvoir l’intégration économique et à encourager les pays à adhérer aux accords de libre-échange avec l’Union économique eurasienne (UEEA), reflétait les efforts déployés par la Russie pour stimuler la libéralisation du commerce, au service de son développement socio-économique.



To Anh Dung a souligné les similitudes entre les orientations de développement économique du Vietnam et de la Russie, qui accordent toutes la priorité au développement technologique, au libre-échange et à des investissements de haute qualité.



Il s’est déclaré réjoui devant les progrès importants réalisés dans les deux piliers de la coopération économique bilatérale, que sont le pétrole et le gaz, l’énergie et le commerce. Les joint-ventures vietnamo-russes telles que Vietsovpetro, Rusvietpetro et Gazpromviet, opèrent de manière efficace dans les territoires et sur les plateaux continentaux du Vietnam et de la Russie, tandis que les échanges commerciaux bilatéraux ne cessent pas d’augmenter, notamment après la signature de l'Accord de libre-échange entre l’UEEA et le Vietnam en 2015, pour s’établir à 4,5 milliards de dollars en 2018.



To Anh Dung a suggéré aux deux pays de faire du pétrole, du gaz et de l’énergie un secteur de coopération stratégique, traditionnelle et à long terme afin de réaliser leur objectif de 10 milliards de dollars d’échanges bilatéraux en 2020.

Le Vietnam est prêt à fournir des travailleurs qualifiés et à exporter des produits agro-forestiers, de pêche et de consommation en Extrême-Orient de la Russie, a affirmé le vice-ministre To Anh Dung.



Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information, Andrey Bystritsky, président du club de discussion Valdai, a déclaré que le Vietnam jouait un rôle important dans la politique « Regard vers l'Est » de la Russie et que cette politique profitait aux deux parties. Il a appelé les deux parties à redoubler d’efforts pour créer une percée dans la promotion des relations bilatérales. -VNA