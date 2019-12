Production de riz vietnamien. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Le Vietnam, avec 64,9 points, s'est classé 54e de l’indice mondial de la sécurité alimentaire (GFSI) 2019 et 4e en Asie du Sud-Est, selon les résultats d’une enquête menée par l'Economist Intelligence Unit (EIU) et publiée par le magazine britannique The Economist.

Le Vietnam a obtenu plus de 75 points dans huit catégories telles que la sécurité et la qualité des aliments, l'accès des agriculteurs au financement et la stabilité de la production agricole.

Quelque 113 pays ont été classés en fonction de la qualité, de la sécurité alimentaire et de la stabilité de leurs systèmes d'approvisionnement alimentaire.

Singapour est classé au premier rang mondial pour la deuxième année consécutive. Avec un score de 87,4 points, Singapour est en plus la seule nation asiatique à figurer parmi les 20 premiers de la liste. La cité-État est suivie de l'Irlande, des États-Unis, de la Suisse et de la Finlande. -VNA