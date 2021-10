Le 17e Western Pacific Naval Symposium. Photo: baohaiquan



Hanoi (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par le contre-amiral Trân Thanh Nghiêm, commandant de la Marine populaire du Vietnam, a participé le 26 octobre par visioconférence au 17e Western Pacific Naval Symposium (WPNS).

Dans son discours d’ouverture, le chef de la Marine philippine, Adeluis S Bordado, qui préside ce symposium, a déclaré que ce WPNS était organisé pour renforcer les activités de coopération, résoudre les tensions affectant les relations entre les pays, ainsi que les défis liés au terrorisme, à la contrebande, à la pêche illégale et aux activités concernant la sécurité maritime.

Grâce aux efforts conjoints des 21 pays membres et des observateurs, la coopération dans le cadre du WPNS est de plus en plus diversifiée, a-t-il souligné, avant d’ajouter que les domaines de coopération sont en constante expansion, et que la confiance stratégique est renforcée sur la base du principe d'un dialogue et d'une coopération efficaces entre les pays de la région indopacifique.

La session plénière des chefs de la Marine des pays s’est concentrée sur l’examen de la candidature de la marine fidjienne pour rejoindre le WPNS (avec 20/20 votes de consensus) ; la discussion de l'engagement à accueillir des activités dans le cadre du WPNS la prochaine fois et l’examen des critères pour que les marines des pays observateurs deviennent membres à part entière du WPNS.

La session plénière de ce symposium aura lieu mercredi 27 octobre. -VNA