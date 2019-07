Vientiane, 13 juillet (VNA) - Une délégation de l'ambassade du Vietnam au Laos, présidée par l'ambassadeur Nguyen Ba Hung, s'est jointe à la célébration du 110e anniversaire du feu président Souphanouvong, tenue samedi 12 juillet à Vientiane.

L’ambassadeur Nguyen Ba Hung (2è à gauche) assiste à la cérémonie marquant le 110e anniversaire du feu président Souphanouvong. Photo: VNA

Lors de la cérémonie organisée avec les rites traditionnels laotiens, les participants ont rappelé les grandes contributions du défunt président aux révolutions laotienne et vietnamienne, ainsi qu’aux relations spéciales entre les deux pays.

Dans la matinée du même jour, la délégation de l’ambassade du Vietnam au Laos est allée fleurir le complexe commémoratif dédié au feu président Suphanouvong à Vientiane.

Né le 13 juillet 1909 dans la famille royale, Soupanouvong joua un rôle particulier dans l’établissement et le développement des relations entre le Vietnam et le Laos. Avec les membres de la première génération de dirigeants lao, il s'est tenu aux côtés du peuple vietnamien dans sa lutte pour l'indépendance et la liberté nationales.

Après la libération du Laos et la proclamation de la République démocratique populaire lao, Souphanouvong a été élu premier président et premier chef du Conseil populaire suprême de ce pays indochinois. -VNA