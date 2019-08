Hanoï (VNA) - En juin 2019, Taïwan (Chine) a investi au Vietnam 31,9 milliards d’USD, classant 4ème parmi les 132 pays et territoires investissant au Vietnam.

Taiwan Expo 2019. Photo: Enternews

S’exprimant à une conférence de presse présentant le Salon des produits de Taïwan 2019 à Hanoï, le président de la Chambre vietnamienne du Commerce et de l’Industrie (VCCI), Vu Tien Loc a souligné que les entreprises taïwanaises sont des “amis fidèles” du Vietnam, et ce depuis le début du processus de Renouveau (Doi Moi).



Dans le contexte actuel, elles constituent des “exemples” pour le Vietnam en matière de développement économique.



De 1988 au juin 2019, on a dénombré au Vietnam 2.645 projets taïwanais cumulant 31,9 milliards d’USD. Taïwan est devenu le 4ème investisseur, derrière la Corée du Sud, le Japon et Singapour. Taïwan est également le 6ème partenaire commercial du Vietnam. Les échanges bilatéraux devraient s’élever à 16,5 milliards d’USD cette année. Le Vietnam et Taïwan sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).



Walter Yeh, directeur général de l'Association taïwanaise de promotion du commerce (TAITRA), a affirmé que Taïwan et le Vietnam entretenaient des relations de longue date. Actuellement, plus de 6.000 entreprises taïwanaises investissent au Vietnam. En raison des tensions commerciales sino-américaines, de nombreuses entreprises taïwanaises envisagent de se délocaliser vers le Vietnam. Par ailleurs, de nombreux touristes taïwanais visitent le Vietnam.



L'intérêt particulier pour le marché vietnamien s'est clairement reflété lors de la Taiwan Expo 2019, tenue pour la première fois à Hanoï, réunissant 230 stands de plus de 170 entreprises taïwanaises dans divers domaines tels ville intelligente, industrie 4.0, vie moderne et culture, soin de santé ou e-commerce.



Les entreprises taïwanaises spécialisées en soins de santé de haute qualité s’intéressent particulièrement au marché vietnamien. Le forum “Technologie médicale et santé intelligente”, tenu en marge de la Taiwan Expo 2019, a attiré des sociétés médicales de premier plan telles que l’hôpital universitaire de Taïwan, l’hôpital général des anciens combattants de Taipei, les groupes Biotegy, MiiS et IMEDIPLUS,...



Le Vietnam est considéré comme une destination sûre et attrayante pour les investisseurs étrangers avec ses politiques ouvertes, ses jeunes travailleurs hautement qualifiés, son intégration internationale active et sa stabilité politique. En outre, le Vietnam a signé de nombreux accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux. Avec ces avantages, selon Nguyen Anh Tuan, vice-président de la VAFIE (Vietnam's Association of Foreign Invested Enteprises), la coopération en matière de commerce et d'investissement entre le Vietnam et Taïwan devrait connaître une bonne croissance dans les années à venir. -CPV/VNA