Hanoi (VNA) – Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au 20 juillet, le Vietnam a attiré plus de 15,4 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), soit 92,9% du montant enregistré pendant la même période 2021.

Vinh Phuc, une destination de choix de nombreux investisseurs étrangers dans le Nord. Photo : VNA

Le capital réalisé des projets d'investissement direct étranger (IDE) au cours des sept premiers mois de l'année était estimé à 11,57 milliards de dollars, en hausse de 10,2% par rapport à la même période 2021.

Plus précisément, du 1er janvier au 20 juillet, le Vietnam a délivré la licence d’investissement à plus de 900 nouveaux projets, cumulant 5,7 milliards de dollars de capitaux enregistrés, soit une baisse de 43,5% en glissement annuel.

Les projets en opération ont été autorisés à ajuster leur investissement initial de 7,24 milliards de dollars ( 59,3%). En outre, les investisseurs étrangers ont versé 2,58 milliards de dollars, ( 25,7%) dans projets des entreprises vietnamiennes.

Dans une usine de Victory International, une entreprise d'IDE au Vietnam. Photo : VNA

Les investissements étrangers ont été injectés dans 18 secteurs. Les industries manufacturières ont occupé la première place avec plus de 10 milliards de dollars, soit 64,3% du total des investissements enregistrés; devant l’immobilier (plus de 3,21 milliards de dollars et 20,7%) et les activités scientifiques et technologiques (526 millions de dollars),…

Singapour s’est classé premier parmi les 88 pays et territoires investissant au Vietnam au cours de 7 premiers mois, avec 4,3 milliard de dollars, représentant 27,7% du total des capitaux. La République de Corée arrive deuxième avec 3,26 milliard de dollars (près de 21%), suivie par le Danemark avec 1,32 milliard de dollars (8,55 %). – CPV/VNA