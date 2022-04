Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail (OIT) au Vietnam, a organisé le 20 avril à Hanoï un séminaire pour évaluer dix ans de mise en œuvre des politiques de sécurité sociale pour la période 2012-2022.

Les participants ont estimé que dans dix ans, les politiques de sécurité sociale dans le pays ont été mises en œuvre de manière complète, couvrant tous les aspects de la vie et bénéficiant de toute la population, notamment des personnes démunies et vulnérables, des minorités ethniques et gens des régions frontalières et insulaires.

Le séminaire pour évaluer dix ans de mise en œuvre des politiques de sécurité sociale. Photo : thanhtra.com.vn

En particulier, le Vietnam a atteint les Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies en matière de la réduction de la pauvreté 10 ans d'avant terme, et est considéré par la communauté internationale comme un modèle dans la lutte contre la pauvreté.

Le principal pilier de la sécurité sociale est l'assurance sociale. La plupart des personnes vulnérables et en difficulté ont reçu une aide régulière. Cependant, le système de sécurité sociale du pays présente encore des lacunes entre la politique et la pratique. De ce fait, les participants ont recommandé aux autorités compétentes de continuer à développer et perfectionner les politiques de sécurité sociale. -VNA