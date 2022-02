Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense (à droite) reçoit l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam. Photo: www.qdnd.vn

Hanoi (VNA) - Le gouvernement et le ministère de la Défense du Vietnam attachent toujours une grande importance au partenariat stratégique avec Singapour, le considérant comme une prémisse pour promouvoir sans cesse la coopération bilatérale en matière de défense, a affirmé le 14 février à Hanoi le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense à l’ambassadeur de Singapour, Jaya Ratnam.

Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên a estimé que les relations dans la défense entre les deux pays ces derniers temps ont obtenu de nombreux résultats positifs, notamment dans les échanges de délégations à tous les niveaux, la coopération en matière de formation, le maintien efficace des mécanismes de dialogue...

Il a souligné que le Vietnam appréciait hautement la position, le rôle et la participation active de Singapour dans la promotion de la coopération multilatérale, en particulier dans le cadre de l'ASEAN, contribuant au renforcement de la solidarité de ce bloc et rehaussement du rôle et de la position de l'ASEAN dans la région et dans le monde.

Il a espéré que Singapour continuerait à valoriser son rôle, avec le Vietnam et d'autres pays de l'ASEAN, pour promouvoir la mise en œuvre des objectifs de la communauté de l'ASEAN.

Il a remercié le gouvernement de Singapour d'avoir soutenu le vaccin anti-Covid-19 pour le Vietnam par le biais du mécanisme COVAX et s'est réjoui de continuer à recevoir le soutien du gouvernement de Singapour pour le Vietnam par le biais de ce mécanisme.

De son côté, l’ambassadeur Jaya Ratnam que les relations Singapour-Vietnam se sont fortement développées au cours de près de ces 50 dernières années sur la base du respect et de la confiance mutuels, en particulier depuis que les deux pays sont passés à un partenariat stratégique en 2013.

Il a évalué les relations de défense comme l'un des les domaines de coopération importants des relations Singapour-Vietnam.

Il a affirmé faire des efforts pour booster les relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine de la défense. -VNA