Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 15 février à Hanoï une délégation du Conseil des affaires Union européenne - ASEAN (EU - ABC) et de la Chambre européenne du commerce (EuroCham), conduite par Jens Ruebbert, vice-président du Conseil d’administration de l’UE - ABC.

Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au partenariat de coopération intégral Vietnam-UE, exprimant sa satisfaction de voir le partenariat de coopération intégral Vietnam-UE se développer activement.

Appréciant le soutien et la compagnie de l'UE et de ses pays membres durant le processus de développement socio-économique du Vietnam, le ministre Bui Thanh Son a souligné que l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), après plus de deux ans de mise en œuvre, avait créé une forte pour promouvoir le commerce entre le Vietnam et l'UE et encouragé les entreprises de l'UE à accroître leurs investissements au Vietnam. Actuellement, l'UE est le cinquième partenaire commercial et d'investissement du Vietnam.



Le Vietnam a toujours soutenu le partenariat stratégique ASEAN – UE, a souligné le ministre, ajoutant que dans les temps à venir, ces deux régions devraient maximiser le potentiel de coopération en matière de commerce, d'investissement, de transformation numérique, d'industrie verte, de transition énergétique, de réponse au changement climatique...



Bui Thanh Son a suggéré que l'UE - ABC et EuroCham continuent de soutenir le Vietnam et l'UE dans la mise en œuvre effective de l'EVFTA afin de tirer parti de ses avantages ; de promouvoir la ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) par les États membres de l'UE ; d’identifier les domaines prioritaires de coopération tels que la réponse au changement climatique, la transition énergétique, l'économie circulaire, les transports, l'aviation ; et d’encourager les entreprises européennes à investir au Vietnam dans le domaine de la croissance verte.

Jens Ruebbert a hautement apprécié le développement économique dynamique du Vietnam ainsi que l'évolution positive des relations ASEAN - UE et Vietnam - UE, affirmant que l'UE - ABC et EuroCham accompagneront toujours le gouvernement vietnamien dans la promotion des priorités de coopération économique entre l'ASEAN - l'UE et entre l'UE et le Vietnam et encourageront la communauté des affaires européenne à accroître les investissements et les activités commerciales au Vietnam dans un proche avenir.



Les deux parties ont discuté des perspectives de coopération dans les domaines comme les transports, l'aviation, les énergies renouvelables, le tourisme, le développement des ressources humaines, le transfert de technologie et la finance verte. Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le gouvernement vietnamien préconisait de créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, y compris les investisseurs européens.



Le ministère des Affaires étrangères du Vietnam coordonnera activement avec les ministères et secteurs concernés pour promouvoir la coopération commerciale et d'investissement entre les deux parties. - VNA