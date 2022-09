Le président Nguyen Xuan Phuc et l'ambassadeur indien Pranay Verma. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 20 septembre à Hanoï l'ambassadeur indien Pranay Verma, venu lui saluer au terme de son mandat au Vietnam.

Le chef de l’Etat vietnamien a hautement apprécié les contributions positives de l'ambassadeur à la promotion de la coopération entre le Vietnam et l'Inde dans divers domaines, en particulier pendant les deux années de la pandémie de COVID-19.

Il a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations avec l'Inde et que l'Inde apportait toujours un soutien précieux au Vietnam. Les relations entre les deux pays sont toujours chaleureuses et sincères, en particulier le partenariat stratégique intégral Vietnam – Inde se développe rapidement.

Malgré la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral est passé de 11,2 milliards de dollars en 2019 à 13,21 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 18% et pourrait dépasser cette année l'objectif de 15 milliards de dollars.

Le Vietnam apprécie hautement les 320 projets d'IDE de l'Inde avec un fonds cumulant un milliard de dollars et souhaite que des sociétés indiennes continuent d'investir au Vietnam, notamment dans la technologie de transformation et de fabrication ; l’énergie verte, l’agriculture de pointe, le développement des infrastructures, le tourisme ; ce contribuant ainsi à promouvoir fortement les échanges entre les deux pays.

Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam soutenait la politique "Act East" et souhaitait que l'Inde continue à soutenir les positions de l'ASEAN et du Vietnam sur la question de la Mer Orientale, la garantie de la liberté de navigation et de survol, et le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

L'ambassadeur Pranay Verma a exprimé son affection particulière pour le pays et le peuple du Vietnam et pour de nombreuses réalisations obtenues dans de nombreux domaines par le partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Il a réitéré que les deux parties avaient adopté la Déclaration de vision conjointe Vietnam – Inde, souhaitant que les deux parties continuent multiplier l'échange de délégations.

Il a déclaré que les dirigeants indiens prenaient en haute considération les relations avec le Vietnam. Les deux pays devraient continuer à promouvoir leurs liens dans de nombreux domaines, partager les valeurs communes, tirer parti des opportunités, promouvoir les potentiels et les forces, à renforcer les échanges entre les peuples pour récolter davantage des acquis. - VNA