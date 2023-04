Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache toujours de l'importance et souhaite développer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec l'Arménie, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de la réception pour l’ambassadeur d' Arménie Vahram Kazhoyan, mardi 4 avril à Hanoï.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et l’ambassadeur d'Arménie Vahram Kazhoya. Photo: VNA

Le chef de la diplomatie vietnamienne a appelé Vahram Kazhoyan à œuvrer pour rétablir les échanges de délégations à tous les niveaux dans le contexte où la pandémie de COVID-19 est maîtrisée, à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale afin de préciser les mesures visant à intensifier la coopération bilatérale dans les domaines potentiels, notamment le commerce, le transport, l'éducation, la formation et le tourisme.

Pour sa part, Vahram Kazhoyan s'est dit satisfait du développement dynamique des relations bilatérales ces derniers temps, avant de souligner la nécessité d'élargir la coopération dans les domaines traditionnels tout en recherchant de nouveaux domaines potentiels tels que l'agroalimentaire et les technologies de l'information.

Le ministre vietnamien Bui Thanh Son a affirmé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères soutiendra et créera les conditions les plus favorables pour que l'ambassadeur remplisse ses fonctions et contribue à approfondir liens entre les deux pays.-VNA