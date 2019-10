Hanoi (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam et l’Etat vietnamien attachent de l’importance aux relations avec les Etats-Unis, a déclaré lundi 28 octobre à Hanoi le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh.

Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh (à droite) et le PDG de l’Asia Group, Kurt Campbell. Photo : VNA

Il a fait cette déclaration en recevant le président et directeur général de l’Asia Group, Kurt Campbell, ancien secrétaire d’État adjoint américain, et les dirigeants de plusieurs grandes entreprises américaines dans les domaines de l’investissement financier, du commerce, de la défense et de la technologie.Mettant l’accent sur le partenariat intégral entre les deux pays, qui s’est développé de manière plus subtantielle et efficace ces derniers temps dans tous les domaines, Nguyên Van Binh a souligné que le commerce bilatéral a été multiplié par 133, passant de 450 millions de dollars en 1995 à 60 milliards de dollars en 2018.Comme la communauté des entreprises américaines jouent un rôle important dans le développement des relations bilatérales et dans la promotion des objectifs de développement du Vietnam, il a exprimé l’espoir que les entreprises continueront de s’intéresser et élargiront leurs activités dans le pays.Au nom des entreprises américaines, Kurt Campbell a affirmé que le développement soutenu de la coopération économique et commerciale bilatérale fournira une base solide aux deux parties pour renforcer leur coopération intégrale dans les temps à venir.Les entreprises américaines ont exprimé leur souhait de recevoir plus de soutien de la part du Parti et de l’État vietnamiens afin de pouvoir rechercher des opportunités d’affaires et de renforcer leurs activités sur le marché vietnamien. – VNA