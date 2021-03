La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam attache toujours une grande importance à la garantie de la sécurité, de l'ordre social et de la sûreté des habitants dans le pays et de la communauté des étrangers vivant et travaillant sur son sol.



C’est ce qu’a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, en réponse à des questions de journalistes sur une affaire d’agression sexuelle contre des femmes étrangères à Hanoï.



Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, le 11 mars, Le Thi Thu Hang a indiqué que son ministère avait reçu des plaintes de missions diplomatiques étrangères à Hanoï. Le ministère avait ensuite travaillé avec les missions diplomatiques concernées et demandé aux organes compétents vietnamiens, dont la Police de Hanoï, de traiter strictement l’affaire et les contrevenants, de prévenir les cas similaires et d’assurer la sûreté et la sécurité des étrangers vivant à Hanoï. Selon elle, la Police de Hanoï avait convoqué des personnes suspectes qui avaient admis leurs actes dans l’affaire.



Le Thi Thu Hang a réaffirmé la volonté du Vietnam d’assurer la sécurité et la sûreté des étrangers vivant et travaillant sur son sol, ajoutant que nombre d’étrangers au Vietnam appréciaient l’hospitalité des Vietnamiens. -VNA