Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doan Khac Viet, a mis à jour les informations sur les mesures de protection des citoyens vietnamiens à l'étranger lors d'une conférence de presse périodique du ministère le 20 avril.Concernant la flambée du conflit au Soudan, Doan Khac Viet a cité des informations de l'ambassade du Vietnam en Égypte, qui est également en charge du Soudan, disant qu'un citoyen ayant la double nationalité vietnamienne et australienne séjourne dans la capitale Khartoum et 16 autres citoyens vietnamiens qui sont membres d'équipage d'un navire accostant dans un port du Soudan.Tous les citoyens sont actuellement en sécurité, a déclaré Doan Khac Viet, ajoutant que l'ambassade surveillait toujours de près la situation et était prête à mettre en œuvre des mesures de protection des citoyens si nécessaire.En réponse aux questions sur les mesures de protection des citoyens dans le contexte de la montée actuelle des tensions dans le détroit de Taiwan, il a affirmé que le Parti et l'État attachaient toujours une grande importance à la sécurité ainsi qu'à la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens à l'étranger.Doan Khac Viet a noté que la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan sont très importantes pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde également.Le Vietnam espère que les parties concernées contribueront activement au maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan, a déclaré le porte-parole adjoint Doan Khac Viet.- VNA