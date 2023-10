Hanoï (VNA) - Selon l'ambassade du Vietnam au Pakistan et en Afghanistan, au 9 octobre, aucune information sur d’éventuelles victimes vietnamiennes lors du séisme en Afghanistan n’a été enregistrée.Dès les tremblements de terre survenus le 7 octobre en Afghanistan , l'ambassade du Vietnam au Pakistan a contacté l'ambassade d'Afghanistan à Islamabad pour recueillir des informations sur les ressortissants vietnamiens.En outre, l'ambassade a publié un avis de protection des citoyens sur son site officiel et a travaillé avec des contacts en Afghanistan pour demander de l'aide pour trouver des informations sur la situation des citoyens vietnamiens en Afghanistan.En cas de besoin d'aide, les citoyens vietnamiens peuvent contacter la hotline de l'ambassade du Vietnam au Pakistan et en Afghanistan, au 92512655785/ 923363336868, ou la hotline de protection des citoyens du Département consulaire, ministère des Affaires étrangères, au 84 981 848484.Un séisme de magnitude 6,3 et de fortes répliques ont frappé samedi les régions de l’ouest de l’Afghanistan, faisant plus de 2.400 morts.-VNA