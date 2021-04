L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam a commencé les activités officielles en tant que président du Conseil de sécurité de l'ONU en avril 2021.

C'est la deuxième et la dernière fois que le pays, membre non permanent dudit Conseil, occupe ce poste pendant son mandat 2020-2021.

Jeudi matin (heure américaine), le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'agenda mensuel en avril proposé par le Vietnam dont 15 réunions publiques et 10 à huis clos discutant des questions relatives à la paix, à la sécurité internationale telles que la situation au Moyen-Orient, la Syrie, le Yémen, le Soudan, le Soudan du Sud, le Mali, la région des Grands Lacs, le Sahara occidental, la Colombie et le Kosovo.



L'ambassadeur Dang Dinh Quy , chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies préside la conférence de presse, en tant que président du Conseil de sécurité de l' ONU . Photo: VNA

En outre, le Conseil a adopté quatre débats ouverts présidés par le Vietnam, sur le règlement des conséquences des mines (8 avril), la violence sexuelle dans les conflits armés (14 avril), la coopération entre les Nations Unies et les institutions dans différentes régions et sous-régions (19 avril) et la protection des infrastructures essentielles (27 avril).

Les représentants des pays ont salué les sujets de discussion proposés par le Vietnam, déclarant qu'ils témoignaient des efforts de Hanoï pour trouver des solutions aux conflits pour une paix durable.

Ils ont également exprimé le souhait que le Vietnam continue de jouer un rôle actif au cours du mois en tant que président tournant du Conseil de sécurité.

Le même jour, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a présidé la conférence de presse virtuelle en tant que président de cet organe de l'ONU.-VNA