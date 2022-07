L’ambassadeur de Malaisie en Argentine, Nur Azman Abdul Rahim (à gauche), remet le rôle de présidence tournante de l'ASEAN à son homologue vietnamien Duong Quoc Thanh. Photo: VNA



Buenos Aires (VNA) - Le 18 juillet, l’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh, a officiellement assumé le rôle de présidence tournante du Comité de l’ASEAN en Argentine (ACBA), transféré par son homologue malaisien Nur Azman Abdul Rahim.

La passation de pouvoir a eu lieu lors de la 27e réunion de l'ACBA tenue le même jour au siège de l’ambassade de Malaisie à Buenos Aires.

L’ambassadeur Duong Quoc Thanh a affirmé que le Vietnam ferait de son mieux pour promouvoir les résultats obtenus, contribuant efficacement au renforcement de la coopération entre l'ASEAN et l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay.

Les ambassadeurs d'autres pays membres de l’ASEAN, dont l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande, se sont déclarés convaincus que l’ambassadeur du Vietnam accomplirait bien ses tâches dans six mois prochains, contribuant à rehausser l’image et la position du bloc en Argentine et dans la région.

Ils ont également convenu des propositions du Vietnam, dont le renforcement du travail avec les agences gouvernementales et le milieu des affaires, l’organisation de visites dans des provinces potentielles de l'Argentine, des rencontres et échanges avec des intellectuels, experts et politiciens, et des activités culturelles de l’ASEAN.

En outre, l'ambassade du Vietnam en Argentine présidera également des activités célébrant le 55e anniversaire de la fondation de l'ASEAN, un certain nombre d'activités d'échange entre les agences de représentation de l'ASEAN à Buenos Aires. -VNA