Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres (gauche), et le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, lors d'un débat public organisé par le Vietnam en janvier 2020. Photo : VNA



New York (VNA) – L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a présidé le 31 janvier à New York une réunion pour faire le bilan des activités durant le mois de présidence vietnamienne du Conseil de sécurité en janvier 2020.



La réunion a vu la participation d’une centaine de représentants de pays membres et observateurs des Nations Unies.



Assumant la présidence du Conseil de sécurité pendant le premier mois de l’année marquant le 75e anniversaire de la Charte des Nations Unies, le Vietnam a accordé la priorité à la promotion du respect de la Charte des Nations Unies pour maintenir la paix et la sécurité. Cette idée avait pour objet de contribuer à la promotion du respect du droit international, de la Charte des Nations Unies, et de réaffirmer l’importance de la coopération multilatérale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.



Une autre initiative du Vietnam était d’organiser, pour la première, une réunion au sein du Conseil de sécurité sur la coopération entre les Nations Unies et l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN). Le Vietnam a déclaré qu’en tant que président de l’ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2020-2021, il s’efforcerait de continuer de promouvoir la coopération intégrale et substantielle entre ces deux organisations, avec l’accent mis sur le règlement pacifique des différends, la diplomatie préventive, le désarmement, le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme, la coopération maritime et la sécurité de navigation. Le Vietnam a proposé d’organiser un dialogue de haut niveau entre l’ASEAN et les Nations Unies sur le développement durable à l’occasion du Sommet ASEAN-Nations Unies prévu en octobre prochain au Vietnam.



En outre, durant le mois de présidence vietnamienne du Conseil de sécurité, ce dernier a réagi de façon opportune aux problèmes surgissant, menaçant la paix et la sécurité internationales ; répondu aux initiatives et propositions présentées par des pays ; appliqué de façon créative des règles et pratiques pour promouvoir le consensus en son sein et prendre à temps des décisions.



Pendant le mois de présidence vietnamienne, le Conseil de sécurité a organisé 30 activités formelles. Il a approuvé 13 décisions, dont quatre résolutions et une décision concernant la prolongation de missions, forces et mécanismes de l’ONU, une déclaration du président, cinq déclarations à la presse. Il s’agit d’un grand nombre de décisions prises pendant un mois par le Conseil de sécurité depuis des années.



Lors de la réunion du 31 janvier, les représentants des pays participants ont félicité le Vietnam pour avoir bien accompli la présidence du Conseil de sécurité. Plusieurs ont estimé que le Vietnam avait élaboré un agenda raisonnable et traité de façon flexible des problèmes surgissant. Ils ont également reconnu les efforts du Vietnam pour informer régulièrement du travail du Conseil de sécurité aux nations qui n’en sont pas membres, aux organisations non gouvernementales et à la presse.



Le soir du 30 janvier, l’ambassadeur Dang Dinh Quy a présidé une réception au terme de la présidence vietnamienne du Conseil de sécurité en janvier 2020. L’événement a eu lieu en présence de plus de 200 personnes, dont 37 ambassadeurs.



En février, c’est la Belgique qui assume la présidence du Conseil de sécurité. -VNA