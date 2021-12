Hanoi (VNA) – Une délégation vietnamienne dirigée par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a participé mercredi 1er décembre à la vidéoconférence internationale interpartis organisée par le parti Russie unie (URP, au pouvoir) à l’occasion de son 20e anniversaire.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV, Vo Van Thuong (centre) lors de l’événement. Photo : VNA

Sur le thème «Défis mondiaux du XXIe siècle : dimension interpartis», l’événement a attiré plus de 30 délégations de partis politiques du monde entier, y compris des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des partis.S’exprimant lors de l’événement, Vo Van Thuong a affirmé que la paix, la coopération et le développement restent une tendance majeure dans le monde. Malgré les difficultés, la mondialisation, la connectivité économique mondiale ainsi que la 4e révolution industrielle créeront une force motrice pour le développement.Il a suggéré aux parties de donner la priorité à la sensibilisation commune au renforcement de la paix et de la sécurité, de promouvoir une réponse efficace aux défis de sécurité non traditionnels et de développer des liens entre elles sur des problèmes communs.Mentionnant les orientations de développement du Vietnam, sa politique extérieure et ses réalisations importantes, il a souligné que la diplomatie du Parti est l’un des piliers de la politique étrangère du Vietnam. Il a également salué le partenariat stratégique intégration Vietnam-Russie et les liens entre le PCV et l’URP.Dans son discours, le président de l’URP Dmitri Medvedev a souligné que la Russie est prête à coopérer pour renforcer les mécanismes existants de l’ASEAN, et a appelé les pays du monde entier à partager leur expérience pour faire face aux défis mondiaux, y compris la pandémie de Covid-19.A cette occasion, le président de la commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoài Trung, et le secrétaire adjoint du conseil général de l’URP, Andrey Klimov, ont signé un accord de coopération bilatérale pour la période 2022-2024 afin d’approfondir les liens de coopération intégrale entre les deux partis et des pays. – VNA